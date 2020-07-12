ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الشيوخ "فردي" في القليوبية إلى 18

ارتفع، اليوم، عدد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ عن المقاعد الفردية في محافظة القليوبية، إلى 18 مرشحا حتى الآن.

وتقدم، اليوم، 3 مرشحين بأوراق ترشحهم للجنة استقبال مستندات الترشيح بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشارين صبري البناء رئيس المحكمة، وخالد بيصار مساعد رئيس المحكمة بأمانة سر ياسر جاد أمين عام المحكمة.

وتقدم اليوم كلا من المرشحين مروة غريب عطية مدير إدارة كهرباء قها، والتي تعد السيدة الثالثة التي قررت خوض الانتخابات على المقاعد الفردية وندا محمد أمين مدرس حاسب آلي من منطي قليوب والدكتور عماد شكري أخصائي تحاليل طبية من مدينة الخصوص، وجميعهم مستقلين وقرروا خوض الانتخابات للمرة الأولى.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، حيث جرى وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عدد المقاعد الفردية المخصصة لدائرة محافظة القليوبية، يبلغ 6 مقاعد تقدم لها في اليوم الأول 9 مرشحين مستقلين في اليوم الأول، وهم خالد عرمان رجل الأعمال وشيخ العرب والدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ وحنان حافظ من بنها، واللواء سيد عزب عضو مجلس الشعب الأسبق من مركز كفرشكر وهو لواء شرطة سابق وياسر عبد الرحيم حربي من شبرا الخيمة مقدم برنامج ملفات وقضايا بقناة مصر الحياة، ومحمود عبيد محامي من شبين القناطر ومحمد بدوي محمد هاني من طوخ وعلي سابق وأنوار صالح ابنة قرية نامول مركز طوخ.

فيما تلقت اللجنة أوراق ترشيح مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن، لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة لمحافظة القليوبية.

تضمنت أسماء المرشحين كلا من الدكتور سيد عبد الحميد سالم الشهير بـ "السيد حجازي" من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية ومصطفى سعيد أمين الشهير بـ"مصطفي الطرباني" من مركز قليوب والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليا والقليوبية الأسبق، ومصطفى بيومي محمد والشهير بمصطفى النفيلي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن وأبوسريع أبوسريع إمام وشهرته أبو سريع إمام مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس جمعية الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية.