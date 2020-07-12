مكتسبات ثورة 23 يوليو في مسابقة بقصور الثقافة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عن إطلاق مسابقة ثقافية الكترونية تحت عنوان مسابقة "مكتسبات ثورة يوليو 1952م" مسابقة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة أون لاين في مجال المقال، للشباب:

شروط المسابقة:

- ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة ولا يزيد عن 27 سنة، وألا يزيد المقال عن 5 صفحات ولا يزيد عن 500 كلمة، وأن يكتب المقال بلغة عربية سليمة ويرسل المقال عبر البريد الالكتروني للإدارة yw@gocp.gov.eg في موعد غايته 30 يوليو 2020 م، وألا يكون قد تقدم بالمقال من قبل لأية جهة أخرى، ويعتبر المقال الفائز ملكا للهيئة وهي صاحبة التصرف فيه.

طريقة التقدم:

يقوم كل متسابق بملء الاستمارة الخاصة بالاشتراك في المسابقة مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي سارية وأن يكتب اسم المتسابق ثلاثيا، بالإضافة إلى العنوان ورقم التليفون (منزل - محمول) بخط واضح، ترسل الأعمال على البريد الالكتروني الخاص بالإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال yw@gocp.gov.eg

ترصد الهيئة مجموعة من الجوائز المالية لأفضل خمس مقالات الأولى وشهادات تقدير للعشر الأوائل على النحو التالي، المركز الأول 1500ج - المركز الثاني 1300ج - المركز الثالث 1100ج - المركز الرابع 1000ج - المركز الخامس 800 جنيه مصري.