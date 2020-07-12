مصادر: الأدلة الجنائية تنتقل لمكان حريق سوق توشى بحلوان للمعاينة

قالت مصادر أمنية، إن فريقًا من الأدلة الجنائية، توجه إلى مكان حريق توشكى بحلوان، لمعاينة الحريق لمعرفة أسبابه.

وأكد المصدر أن قوات الدفاع المدني أوشكت على إخماد الحريق بعد أن تمت محاصرته بعدد كبير من سيارات الإطفاء.

وكانت مصادر أمنية، قالت إنَّ قوات الدفاع المدني تواصل أعمالها في محاصرة النيران التي شبت داخل سوق توشكى في حلوان.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنَّ الحماية المدنية دفعت بـ12 سيارة إطفاء بعد أن تلقت بلاغًا بنشوب حريق في بعض الأدوات التي تساعد على الاشتعال من مواد بلاستيكية وخيام منصوبة من قبل الباعة.