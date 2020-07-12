صور.. رئيس عين شمس ونائبه يتفقدان امتحانات كليتي الحقوق والطب

أجرى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليات الطب وطب الأسنان والحقوق، حيث عقدت اليوم امتحانات التخلفات للسنة السادسة بكلية الطب بحضور الدكتور أشرف عمر عميد الكلية ، والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلية طب الأسنان تفقد الدكتور محمود المتيني، والدكتورعبدالفتاح سعود سير عملية الامتحانات، بحضور الدكتورمحمد ضياء عميد الكلية، والدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يخوض 300 طالب بالسنة الخامسة بالإضافة إلى 500 طالب بالساعات المعتمدة الامتحانات بمعدل 25 طالبا بكل لجنة.

ومن جانبه أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود يرافقه الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بمبنى الامتحانات، حيث تجرى امتحانات كلية الحقوق؛ حيث أجريت اليوم أولى امتحانات الفرقة الرابعة بشعب اللغة العربية، الإنجليزية والفرنسية بكلية الحقوق، يؤدي نحو 7500 طالب الامتحانات التي مقرر لها أن تنتهي يوم 27 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن امتحانات السنوات النهائية بجامعة عين شمس قد بدأت الأسبوع الماضي وسط إجراءات احترازية تشمل قياس للحرارة مع وجود لجان طبية وحفاظ على التباعد بين الطلاب؛ سواء قبل دخولهم اللجان أو أثناء الامتحان، وكذلك تقسيم الطلبة على عدة لجان مع توزيع لزجاجات المياه البلاستيكية.