فرج عامر يطالب الحكومة بسرعة تفعيل تكليفات الرئيس بتطوير قطاع التعدين

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة تشهد انطلاقة صناعية كبرى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أصدر توجيهات مباشرة للنهضة بقطاع الصناعة وأبرزها تفعيل استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر؛ وذلك للمساهمة في استكشافاهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي وخطة إعادة ودعم المصانع المتعثرة.

وطالب "عامر" في تصريحات لـ "الوطن" الحكومة بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي ودعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة، مؤكدا على أن لجنة الصناعة ستعطي هذا الملف أكبر اهتمام لجذب شركات التنقيب الكبرى والمستثمرين المصريين في مجال الاستكشاف لأنهم أساس رأس المال الاستثماري لصناعة التعدين.

وأكد "عامر" على أهمية تفعيل القضايا التي أثارها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خاصة فيما يتعلق بخطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن هناك إمكانيات هائلة وكبيرة داخل مصر في مجال الصناعات التعدينية لم تستغل بعد خاصة في سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وغيرها من المحافظات والمناطق المصرية الزاخرة بالثروات التعدينية مطالبا من الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين على العمل داخل هذا القطاع المهم في مصر.