طرق تقديم طلبات تراخيص البناء "أون لاين" لأهالي مدينة 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، استقبال طلبات معاملات المواطنين ببعض الإدارات المختصة بالجهاز عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل إدارة، وذلك حرصًا على استمرار المعاملات الخاصة بإدارات تراخيص البناء والعقارية وإدارة التنمية، وكذلك للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح المهندس شريف الشربيني تخصيص عنوان البريد الإلكتروني 6octoberlicense@gmail.com لاستقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء بإدارة التراخيص وعنوان البريد الإلكتروني: Tanmia.october@yahoo.com، لاستقبال طلبات المواطنين بإدارة التنمية، وعنوان البريد الإلكتروني: Aqria.october@yahoo.com، لاستقبال طلبات المواطنين بالإدارة العقارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.