عاجل.. السيسي عن تصدي الدولة لمخالفات البناء: معندناش حاجة نداريها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة ظلت تتعامل مع مخالفات البناء على مدى 10 سنوات "بمنتهى الرفق وطولة البال ومحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة ولكن لن يستمر الوضع كما هو عليه"، متابعًا "الإجراء القاسي اللي اتعمل في نوفمبر 2016 كانت نتائجه اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، وتصدي الدولة بأجهزتها لمخالفات البناء في الوقت الحالي حتمي".

السيسي: تعاملنا مع مخالفات البناء على مدى 10 سنوات "بمنتهى الرفق" لكن لن يستمر الوضع كما هو عليه

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "معندناش حاجة نداريها ونتكسف منها علشان أسكت على الموضوع ده.. لا يمكن كدولة ننمو عشوائيًا تاني، مش هيحصل الأمر ده، لأن حجم المخاطر بتاعته هائلة على الدولة المصرية، نتحرك بكل أجهزة الدولة المخافظات والوزرات والأمن وكل من هو معني لإيقاف الظاهرة عند حدها"، مضيفًا "لازم تكون الدولة ملتزمة ومواطنيها ملتزمين".