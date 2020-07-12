السيسي: مش هنسمح مرة تانية بمخالفات البناء.. اللي إحنا فيه ده مش موجود غير في بلدنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه نتيحة للبناء غير المخطط كان المواطنين يبنون تحت خطوط الضغط العالي وهو ما كان له تأثير مضر جدًا على الصحة العامة للمواطنين هناك، موضحًا "قولنا لأ هنزيل كل الأخطار بما فيه الخطر ده، وقولنا نشيل خطوط الضغط العالي من فوق مباني الناس ونعمل الكابلات، وده بيكلفنا مليار إلا ربع".

السيسي: الناس اللي عاوزة شقق هتاخد شقق.. والناس اللي عاوزة تعمل مشاريع هنتيح لها باشتراطات محددة

وأضاف السيسي، خلال حديثه باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "قولت مش هنسمح مرة تانية بالمخالفة لأنه ثبت بالتجربة إننا لما نتصدى ونعمل للناس مباني مخططة أقل تكلفة علينا من مواجهة آثار العشوائيات، ولو شوفتو أي مباني محيطة بالمباني اللي بنعملها لن تجدوا حد بيعمل مشروع بالشكل ده ويفضل يجهز البيت والمناطق المحيطة به، ونخلونا نتوقف ونبدأ ننظم بلدنا".

وتابع الرئيس السيسي: "الناس اللي عاوزة شقق هتاخد شقق، والناس اللي عاوزة تعمل مشاريع وتبيع للناس هنتيح لها في اشتراطات محددة وهنكون حازمين واشتراطات البناء هتكون في منتهى الحزم والقسوة لحد ما نتغلب على اللي إحنا فيه ده.. لأنه اللي إحنا فيه ده أمر مش موجود غير في بلدنا أو البلاد اللي زينا".