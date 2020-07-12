عاجل.. السيسي يتوعد مخالفي البناء: هتدفعوا كويس علشان أصلح اللي عملتوه

استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وجود مخالفات كبيرة بمحافظة الإسكندرية، متوعدًا "حد يعمل 88 مخالفة؟ حد يعمل 60 مخالفة وحد يبني 23 عمارة بارتفاع 20 دور على أرض مش بتاعته.. لأ الدولة موجودة بكل جهاتها والمواطن موجود ولازم متتفرجش على حد بيغتصب أرض بلدك ويبني عليها ويغتني منها وأنت قاعد تتفرج عليه".

الرئيس لوزير الإسكان: عاوزين نقول للناس لما شافت النقل والهدّ "ده مكانش ضغينة"

وأضاف السيسي، خلال حديثه بإحتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها حي الأسمرات بمرحلته الثالثة: "إحنا دولة وهتبقى دولة مظبوط ولن نسمح لأي فئة بتحاول تكسب.. بقولكو هتدفعوا كويس وهاخد مظبوط مش علشان متغاظ من حاجة بس علشان أصلح مظبوط اللي أنتوا عملتوه.. اللي بتعملوه ده بيهد بلدنا".

السيسي يقاطع وزير الإسكان: لأ يا دكتور مصطفى.. هنفتتح سور مجرى العيون مع العاصمة الإدارية

وتساءل الرئيس السيسي، عن موعد الانتهاء من مشروع تطوير سور مجرى العيون، وقال وزير الإسكان: "شغالين فيه والـ95 فدان خلال سنوات"، واعترض الرئيس السيسي: "لأ يا دكتور مصطفى إحنا هنفتتح ده مع العاصمة الإدارية.. مش معاكو فلوس؟"، ورد وزير الإسكان: "معانا يافندم وأخدنا".

السيسي لوزير الإسكان: مش معاكم فلوس؟.. والجزار: معانا يا فندم

ورد الرئيس: "إحنا عاوزين نقول للناس لما نقلناهم من هنا والناس شافت لما بننقل ونهد.. ده مكانش ضغينة"، ورد وزير الإسكان: "الناس اللي اتنقلوا من هنا راحوا لمدينة بدر 1008 وحدة"، ليرد الرئيس مرة أخرى: "أنت شغال بقالك سنة و3 شهور وقدامك سنة و7 شهور علشان نفتتح المشروع يعني نفتتح في شهر 11 السنة الجاية"، ورد وزير الإسكان: "اتفقنا إن شاء الله".