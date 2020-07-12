بعد تألقه في دراما رمضان.. انتعاشة سينمائية لمحمود حافظ بـ4 أفلام

يعيش الفنان محمود حافظ حالة من النشاط السينمائي هذه الفترة، وذلك بعد تعاقده على المشاركة في بطولة فيلمين هما "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن حافظ يعكف حاليًا علي قراءة سيناريو فيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله، ومن المقرر توقيعه بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، فيما تلقي عرضًا آخر للمشاركة في بطولة فيلم، لم يتحدد اسمه بعد، وسيجمعه بالفنان هاني رمزي، إلا أنه أبدى موافقته النهائية عليه.

وأوضح المصدر أن "حافظ" يواصل حاليًا تصوير دوره في فيلم "النمس والإنس" بمشاهد تجمعه مع الفنان محمد هنيدي، ومن المقرر أن يستكمل تصوير مشاهده في فيلم "موسي" خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قطع شوطًا من تصوير دوره فيه.

يذكر أن محمود حافظ تألق في سباق دراما رمضان الماضي بمشاركته في مسلسلي "الاختيار" و"الفتوة"، وحاز دوريه علي إعجاب الجمهور والنقاد.