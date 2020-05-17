تأجيل زفافه ووفاة ووالدته.. ذكريات محمود حافظ مع تصوير الممر والاختيار

فنان موهوب أشاد الجميع بأداءه، وترك بصمة لدى الجمهور رغم أنَّه حديث الظهور وأعماله ليست متعددة، ولكنه صنع لنفسه رصيدًا من خلال أدواره التي اختارها بعناية، لتكون بطاقة تعارف بينه وبين جمهوره، الذين أضحوا يشيرون على الفنان محمود حافظ كواحد من أفضل ممثلي الجيل الحالي.

الأعمال الوطنية على وجه الخصوص لها ذكريات مع محمود حافظ لن ينساها طيلة حياته، حيث شارك في ملحمتين هما فيلم "الممر" علم 2019، ومسلسل الاختيار في رمضان الحالي، ارتبطت ذكريات طريفة وحزينة بالعملين سيذكرهما طويلًا.

أول تلك الذكريات كان موقفًا طريفًا مع ترشيحه لفيلم "الممر"، الذي جسّد خلاله محمود حافظ دور العريف "بحري إسماعيل الدمنهوري"، الذي يقوم بعمل مهمة مع فرقة خاصة من الصاعقة، داخل حدود سيناء، والتي تتعلق بزفافه الذي تزامن مع الفيلم.

يحكي "حافظ" خلال برنامج "يحدث في مصر" على إم بي سي"، أنَّ المخرج شريف عرفة، أبلغه أنَّ التصوير 15 يوليو ليتفاجأ بعدها بأن زفافه يوم 17 من الشهر نفسه، "استغربت الموقف نظرًا لحجز معاد الزفاف والفرح والدعوات ولكن الحمد لله رجعت لزوجتي وفهمتها الوضع والحمد لله تقبلت الظروف، وبعد ذلك نزلت ثالث يوم زفافي لأتدرب في مدرسة الصاعقة من أجل تدريبات الفيلم والسلاح".

أما العمل الوطني الحالي مسلسل الاختيار، فيربطه بمحمود حافظ ذكرى حزينة، والذي يؤدي خلاله دور "سعد"، ذلك الشاب الذي أنهى فترة تجنيده ويعمل مزارعًا في أرضه، ويمثل فئة كبيرة من الشعب وتعاملهم مع الأحداث في تلك الفترة.

في أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل، تلقى "حافظ" نبأ وفاة والدته، الذي كان بمثابة الصاعقة عليه، قبل أن يستكمل بعد ذلك تصوير باقي مشاهده داخل العمل، والذي من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، وسيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.