محمود حافظ: جسدت في "الاختيار" شخصية المصري البسيط اللي عنده وعي

قال الفنان محمود حافظ، الذي جسد شخصية الصعيدي الذي استشهد شقيقه، في مسلسل الاختيار، إن هذه المرة الثالثة للعمل مع المخرج بيتر ميمي "لما بشتغل معاه ببقى مرتاح نفسيا ومش مضغوط، وبنستحمل أي حاجة عمليا، وبيعرف يتعامل معانا ويوجهنا ودايما وشه حلو علينا".

وأضاف حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "ليا الشرف أني في ملحمة عظيمة زي الاختيار، وبعمل المواطن المصري البسيط المتدين بفطرته وعاوز يعيش في سلام وبيحب بلده وأهله ومبيحبش الأذية عملت الإنسان اللي عاوز يعيش".

وتابع أن "المشهد الذي جمعني بالفنان إسلام حافظ "معتصم" ويطلب مني الذهاب معه في مظاهرة، ورفضي يوضح وعي المواطن المصري البسيط".