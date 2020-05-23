محمود حافظ عن دوره في الاختيار: "كنت بمثل البسطاء.. ومجهودنا مرحش"

كشف الفنان محمود حافظ، كواليس شخصية "سعد" في مسلسل الاختيار، قائلا إنَّ مشاركته في هذا العمل العظيم "شرف"، لافتا إلى أنه لا يعتبر الاختيار مسلسل بل ملحمة تؤرخ لتاريخ مصر وأبطالها، "لما بشوف أسر الشهداء وهما بيتفرجوا على المسلسل بيبقوا فرحانين إننا بنحافظ على تاريخهم وأنهم اتسجلوا في تاريخ مصر بأحرف من دهب".

وأضاف "حافظ" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أنه كان يحب دور "سعد" في المسلسل "لما كنت بقرأ الورق حسيت إني بمثل مصر والشعب المصري البسيط والمصريين الطبيعيين، ودي كانت أكتر حاجة فرحان بيها"، مؤكدا أنه يثق في التعامل مع المخرج بيتر ميمي.

وأشار إلى أن المصريين متدينين بفطرتهم، "سعد دايما عاوز يعيش في سلام، وراجل بيخاف على بيته وعلى أرضه وعلى أهله ونفسه يعيش في سلام بعيد عن التطرف والإرهاب"، كاشفا أنه تلقى خبر وفاة والدته في أثناء تصويره المسلسل، معلقا: "أصعب حاجة حصلتلي".

وتابع: "مجهودنا وتعبنا مرحش.. وكنا عند حسن ظن بالجمهور"، متمنيا أن يظل يقدم رسالة مفيدة من خلال أدواره للجمهور.