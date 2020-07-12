"التضامن": إجراءات احترازية لبدء العمل بمكاتب التأهيل منتصف يوليو

قال محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إعادة العمل بجميع مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية منتصف الشهر الجاري، لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف العقبي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لإعادة فتح المكاتب حفاظا على العاملين والمواطنين، وأهمها الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد مكاتب التأهيل يصل إلى نحو 220 مكتبا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن التسجيل في المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة يضم الإعاقات الشديدة والتي تنقسم إلى 13 إعاقة وهي:"الشلل الدماغي، الشلل الرباعي -النصفي الطولي أو السفلي، ضمور العضلات، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، وفقد السمع التام ، بالإضافة إلى متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس، وطيف التوحد، كما يضم ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، الجذام".

وأضافت أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من 1 مارس وحتى 18 مارس، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيه، والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لإستلام بطاقات الخدمات المتكاملة.