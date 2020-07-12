رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان الامتحانات ويشيد بالإجراءات الوقائية

أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالإجراءات الوقائية المشددة التي اتخذتها كلية التجارة لتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فضلًا عن التزام الطلاب بتنفيذ التعليمات الموصى بها لضمان سلامتهم.

وأشار "شعلان" خلال جولته لتفقد لجان الامتحانات، إلى أنه أدى نحو 2800 طالب وطالبة بشعبة المحاسبة امتحان مادة محاسبة التكاليف .

وأوضح د. هلال عفيفي عميد كلية التجارة، أن امتحانات مرحلة البكالوريوس التي بدأت أعمالها اليوم، تستمر حتى السبت 15 أغسطس المقبل، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس أثناء فترة الامتحانات من خلال تنفيذ أعمال تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان، فضلًا عن توفير طاقم طبي وتمريض للتعامل مع ظهور أي حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات.

وأضاف "عفيفي"، أنه جرى تخصيص 7 مداخل لضمان منع التزاحم أثناء دخول الطلاب لقاعات الإمتحان، مع إجراء كشف قياس الحرارة لهم قبل الدخول.