"تموين الشرقية": توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المواد البترولية

أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، توافر كميات كافية من المواد البترولية لسد احتياجات المواطنين اليومية والتي تكفي حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن هناك 2 مليون و151 ألف لتر سولار ومليون و94 ألف و300 لتر بنزين 80، و474 و500 لتر بنزين 92، و815.488 طن من الغاز الصب و59 ألف و537 أسطوانة بوتاجاز منزلي، و4 آلاف و482 أسطوانة بوتاجاز تجاري، موضحة أن جميع المخابز المتواجدة بنطاق المحافظة تعمل بكامل طاقتها ولا يوجد بها أي عوائق في المواد البترولية اللازمة لإنتاج الخبز اليومي لسد احتياجات المواطنين.

أكدت وكيلة وزارة التموين، أن الاحتياطى الاستراتيجي من المواد البترولية بالمحافظة يكفي احتياجات المواطنين اليومية، مشددة على الإدارات التموينية بجميع مراكز ومدن المحافظة بشن حملات يومية على مستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمي المُعلن والمدعم من الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.