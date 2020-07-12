"التعليم" تضبط الطالب المسؤول عن تسريب الكيمياء: "بيمتحن في الشرقية"

ضبط فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان مادة الكيمياء الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة حاليًا ويستمر حتى الواحدة ظهرًا، حيث أنَّ الطالب يؤدي الامتحان في إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطالب المسؤول عن تصوير الامتحان.

جدير بالذكر، أنَّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم، الأحد، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و(ورقة ثانية).