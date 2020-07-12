امتحانات الثانوية بالمنوفية.. ضبط 6 حالات غش و4 حالات اشتباه بكورونا

رصدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية، بعض الوقائع أثناء سير عملية الامتحانات، منها نقل فرد أمن بمدرسة عبدالحميد الرخاوي بهورين وطالب بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدري ببركة السبع إلى المستشفى لارتفاع درجة حرارتهما والاشتباه فى إصابتهما بكورونا.

ورصدت الغرفة نقل 3 طلاب بمدراس الماي والشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية والشهيد النقيب السرسي بشبين الكوم، للمستشفى لارتفاع درجة حرارتهم والاشتباه في إصابتهم بكورونا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب مزَّق ورقة الإجابة الخاصة به بمدرسة الحرية الفندقية، وطالب آخر استخدم الهاتف المحمول في الغش بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بشبين الكوم.

ورصدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية بالمنوفية، نقل طالبة بمدرسة الشهيد جميل بابل بمركز تلا لإصابتها بمغص معوى وترجيع وإسهال، وجرى ضبط طالبين أثناء استخدامهم الهاتف المحمول في الغش بمدرستي الزهراء وعمر الأشقر بتلا، ونقل طالبتين بمدرسة الشهداء بنات لإصابتهما بحالة إغماء وقيء بالإسعاف واتخاذ اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال طالب بمدرسة الشهداء ع بنين لإستخدامه الهاتف المحمول في الغش.

وفى الباجور جرى نقل معلمة "ملاحظ" للمستشفى فور تعرضها لضيق بالتنفس وإغماء بمدرسة تلوانة المطورة بنات، وفي مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بسنتريس بأشمون، جرى عمل محضر إثبات حالة نفسية لطالبة رفضت الحل وبتقرير الزائرة الصحية تبين أنها سليمة.

وفى مركز قويسنا جرى نقل طالبين بمدرستي الشهيد إلهامي عبدالمنعم والجوهرية، فور تعرضهما لحالة هبوط وإغماء، وجرى اتخاذ اللازم، وفي سرس الليان جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طالبين بمدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية قاما باستخدام الهاتف المحمول في الغش.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي "الكيمياء والجغرافيا"، ويبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان 32017 طالبًا وطالبة حضر منهم 31661 وغاب 356 طالبًا بنسبة حضور 98,89%.