مصر للطيران: نسبة إشغال الطائرات 75% ورحلات منتظمة لـ29 دولة

أكد الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الحركة في المطارات المصرية، أكثر من المتوقع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنهم كانوا يتوقعوا أن تكون نسبة الإشغال 50%، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال وصلت لـ75% على جميع الرحلات.

وأوضح زكريا، أن هناك رحلات لـ29 دولة، مشيرًا إلى أنهم ينبهوا على الركاب قبل السفر، بضرورة معرفة الاجراءات الاحترازية للدول التي سيسافروا إليها، ليلتزموا بها.

وشدد زكريا، على أنه لا توجد أي دولة ترفض استقبال الطائرات المصرية، مشيرًا إلى أن الدول التي لا توجد رحلات إليها، دول تغلق مطاراتها، مشيرًا إلى أن الشركة تنظم رحلات لكل الدول الأوربية، وأن أي دولة تفتح مجالها للطائرات سيتم تنظيم رحلة إليها.