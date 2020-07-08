عاجل.. انفجار قرب سفارة قطر بالصومال

أفادت وسائل إعلام بأنّ انفجارا قويا دوى اليوم وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر.

وذكر موقع Garowe الإخباري المحلي، أنّ الانفجار وقع صباح اليوم في محيط المقر الرئاسي السابق قرب المفرق KM-4 الذي تقع فيه السفارة القطرية، مشيرا إلى أنّ التقارير الأولية تتحدث عن عبوة ناسفة مزروعة في الشارع استهدفت رتلا عسكريا كان يقل جنودا.

وحسب التقارير الأولية، أودى الانفجار بحياة 2 من عناصر الأمن وإصابة مدنيين أو 3، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سيارة شرطية تضررت جراء الحادث.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم، لكن تقارير إخبارية رجحت أن تكون حركة "الشباب" تقف وراءه.