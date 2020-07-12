رنا رئيس تنتظر عرض "الحرامي"

انتهت الفنانة الشابة رنا رئيس، من تصوير دورها في مسلسل "الحرامي"، وتجسد في هذا المسلسل دور "سالي" ابنة بيؤمي فؤاد ورانيا يوسف، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

ومن المقرر عرضه قريباً علي موقع "شاهد. نت" وهو من نوعية الأعمال التي تدور في 10 حلقات، ويشارك في بطولته كارولين عزمي، أحمد داش وعدد من النجوم ومن إخراج محمد سلامة.

رنا لفتت لها الأنظار خلال مشاركتها ونجاحها في دراما رمضان هذا العام 2020 من خلال مسلسل "ليالينا 80" مع غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار، ومن إنتاج شركة سينرجي، وكذلك مسلسل "سلطانة المعز" مع الفنانة غادة عبد الرازق، ومن قبلها دورها في مسلسل "شبر مية" مع نجلاء بدر وأحمد السعدني.