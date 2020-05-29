رنا رئيس: دنيا عبدالعزيز بكت بعد مشهد فقداني لبصري في "ليالينا 80"

كشفت الفنانة رنا رئيس عن دخول الفنانة دنيا عبدالعزيز في نوبة بكاء شديد عقب عرض مشهد فقدانها لبصرها ضمن أحداث مسلسل "ليالينا 80"، الذي عُرض في دراما رمضان المنقضي.

وقالت رنا، لـ"الوطن"، إن دنيا كانت موجودة في منزلها أثناء عرض الحلقة، وبكت أثناء عرض المشهد وأشادت بأدائها له، مضيفة أن والدتها خبيرة التجميل زينب حسن وشقيقتها وشقيقها لم يتمالكوا دموعهم من فرط تفاعلهم مع المشهد المعروض، بحسب قولها.

وأعربت رنا عن اعتزازها بهذه التجربة التليفزيونية، لأنها قدمت فيها دوراً مختلفاً عن سابق أدوارها، فضلاً عن تضمن الدور لمشاعر إنسانية لفتاة فقدت بصرها فجأة إثر تعرضها لحادث سير.

وشارك في بطولة "ليالينا 80" خالد الصاوي، غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، سارة التونسي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.