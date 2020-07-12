الإزلة للمخالفين.. المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء الهوائية

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المسافات الآمنة التي يجب توافرها للسكن بجوار خطوط الكهرباء الهوائية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، هذه المسافات، وفقًا لما أعلنه الجهاز، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدارالساعة.

المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء الهوائية

ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن خطوط الكهرباء الهوائية تؤثر على صحة الإنسان، لذلك يجب مراعاة المسافات الآمنة عند السكن بالقرب منها، وفقًا لما يلي:

- الخطوط الهوائية للجهود الفائقة 25 مترًا.

- الخطوط الهوائية للجهود العالية 13 مترًا.

- الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة 5 أمتار.

- كابلات الجهود الفائقة والعالية 5 أمتار.

- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة مترين.

وأضاف الجهاز أنه في حالة مخالفة هذه المسافات سيتم زالة المبنى.

وأُنشى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.