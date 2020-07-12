غدا.. قطع مياه الشرب عن 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة، قطع المياه عن 8 مناطق هي "منشية البكري، منطقة سراي القبة، منطقة طومان باي، شارع سنان، شارع العزيز بالله، شارع بن سندر، شارع ناصوح، شارع ترعة الجبل ومتفرعاته"، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الغد وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف ليل نفس اليوم.

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة جسر السويس، الأمر الذي يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع جسر السويس.

وأكدت الشركة في بيانها، تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.