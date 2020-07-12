محافظ الشرقية يتوعد الشركة المنفذة لـ"الممشى السياحي" بسحب المشروع

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الثانية من الممشى السياحي بمدينة الزقازيق، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتبدأ أعمال المرحلة الثانية من أمام كليه الاداب بجامعة الزقازيق، بتكلفة تقدر بـ7 ملايين و300 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم للأعمال النهائية للمرحله الثانية من الممشي للوقوف على نسب التنفيذ، حيث لاحظ التباطؤ في تنفيذ الأعمال، وشدد على مسؤولي الشركة أنه في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد سيتم توقيع غرامه مالية وسحب الأعمال وإسنادها لشركة أخرى أكثر جدية.