ضبط 4 طن دواجن منتهية الصلاحية بمصنع لحوم في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن ضبط 4 طن دواجن مجمدة بمصنع لتصنيع اللحوم المجمدة بمركز ومدينة منيا القمح، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مشيرًا إلى أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع.

وأكد المحافظ ضرورة استمرار الحملات التموينية والتفتيشية على كافه المنشأت الغذائية والمخابز، ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات، وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية والتزام التجار والبائعين بالأسعار المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة التنسيق التام بين الجهات المعنية باستمرار الرقابة على السلع الغذائية بمختلف أنواعها، وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أكد محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح أن رئاسة المركز شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولي (الصحة - الطب البيطري – المجازر- التموين) على مصنع لتصنيع اللحوم المجمدة، ما أسفر عن ضبط 4 طن دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى مصادرة الكميات المضبوطة بواسطة سيارات المركز وإيداعها في ثلاجات حفظ مخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم تحرير محضر ٢٢٣٨ جنح أمن دولة طوارئ بهذه المخالفة.