12 حالة مرضية و5 حالات غش وتمزيق كراسات إجابة في امتحانات الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نتائج اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة، والخاص بمادتي الكيمياء والجغرافيا لطلاب الشعبين علمي وأدبي، حيث تقدم لأداء الامتحانات 43811 طالباً وطالبة حضر منهم 43381 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 99 % جرى توزيعهم على 162 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتلقى غراب تقريراً تفصيلياً من غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، عن سير امتحانات اليوم. وقال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات اليوم شهدت 12 حالة مرضية و5 حالات غش، وتمزيق كراسات الإجابة.