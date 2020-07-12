هاني يونس عن "الأسمرات 3": اللي عايرونا بيه زمان بقى مصدر فخر دلوقتي

أعرب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع "الأسمرات 3"، مؤكدًا أن مشهد اليوم كان مبهرًا للغاية، حيث توفر جميع الخدمات والوسائل الترفيهية مثل "البلياردو".

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الدولة عملت حاجة يفتخر بيها المصريين، واللي كانوا بيعايرونا به زمان بقى مصدر فخر دلوقتي".

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن كل مواطن يتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها، مشيرًا إلى أن الدولة قسمت المواطنين وفقًا لطريقة التعامل معهم، مثل المواطن الذي يسكن في المناطق العشوائية غير الآمنة، وتقدم لهم دعمًا كاملًا.

وأردف أن الدولة توفر وحدات سكنية أكبر في المساحة للمواطن متوسط الدخل في الإسكان الاجتماعي، بتشطيب أفضل، وتكون الوحدة التي يحصل عليها أقل في السعر من نظيرتها التي يطرحها القطاع الخاص.

وأوضح أن المواطن القادر تتعامل معه الدولة بشكل مختلف، حيث لا تدعمه ولا تسانده ولكنها تقدم له "الإتاحة"، أي تقديم الوحدة والأرض بسعرها الحقيقي، مثلما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن سعر المتر قد يصل إلى 50 ألف جنيه، مشددًا على أنه السعر الحقيقي وهو ما يؤدي إلى دعم المواطن محدود الدخل.