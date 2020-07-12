محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدارس جديدة بقريتي "درنكة" و"الزاوية"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مدارس جديدة بقريتي درنكه والزاوية بمركز أسيوط، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال النهائية بمشروع إنشاء جناح توسعة بمدرسة درنكة البحرية الابتدائية، والتي يجرى تنفيذها بطاقة 9 فصول وبتكلفة 3 ملايين جنيه، وتابع سير العمل والتشطيبات النهائية بالمدرسة وفقًا لمواصفات هيئة الأبنية التعليمية.

كما تفقد أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة الزاوية الجديدة الثانوية المشتركة بطاقة 9 فصول وبتكلفة اجمالية بلغت 3.5 مليون جنيه، ثم تفقد جناح توسعة بمدرسة الجلاء الابتدائية بالزاوية بطاقة 22 فصلًا دراسيًا وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية، مشددًا على ضرورة الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للشروط والمواصفات القياسية وإنهائها في توقيتاتها المحددة وبجودة عالية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق أسيوط الغنايم الغربي بقرية الزاوية، والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قطاع الرصف بتكلفة اجمالية تبلغ 7.5 مليون جنيه، مشددًا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف ونسب التنفيذ وجودة الأعمال واستلامها وفقًا للمواصفات والاشتراطات القياسية مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق.