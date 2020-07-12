محافظ أسيوط يطالب بسرعة إزالة التعديات على أملاك الدولة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بمركزي صدفا والقوصية، وبحث سبل الإسراع في المنظومة في ضوء تكليفات الحكومة بالمتابعة الدورية لهذا الملف الهام للانتهاء منه، فضلًا عن استكمال أعمال إزالة مخالفات المباني وجميع التعديات على الأراضي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب" والتصدي بكل حزم لأي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جاء ذلك بحضور حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندسة إيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية، ومسئولي ملف التقنين والإزالات.

وأثناء الاجتماع ناقش المحافظ مع اللجنة آخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي جرى تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما جرى فحصه وإجراءات المعاينة وما جرى تسعيره.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها حفاظًا على أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا استمرار ومواصلة العمل في الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

واستعرض اللواء عصام سعد، الموقف التنفيذي للموجه الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، موجهًا بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

ووجه المحافظ بزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين لمضاعفة نسب الإنجاز سواء فى فحص ومعاينة طلبات التقنين أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها.