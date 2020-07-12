وزيرة الصناعة: تحويل سيارات البنزين إلى الغاز خلال 3 سنوات

تحدثت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن مبادرة "إحلال السيارات القديمة"، قائلةً إنها ضمن المبادرات التي تتولاها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحصر السيارات التي لا يمكن أن تتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي، وذلك على مستوى قومي، مثل سيارات الأجرة والميكروباص.

وتابعت: "اقتصاديات تشغيل السيارات بالغاز مجدية جدًا، وتوفر نصف الوقود في السيارات العادية، كما أن مصر أصبح يتوفر بها عدد كبير من اكتشافات الغاز".

وشددت على أن البنية التحتية لمصر متميزة، حيث تحتوي على 190 محطة غاز، وجارِ التنسيق مع وزارة البترول على إنشاء 366 محطة أخرى، حتى تتحول كل السيارات الأجرة والملاكي وغيرها إلى استخدام الغاز الطبيعي.

وأردفت أن قانون المرور يحظر ترخيص السيارة التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا، لكنه ليس مفعلًا بشكل قاطع: "ولكي أفعل هذا القانون وأمنع الترخيص يجب إتاحة البديل خاصةً بالنسبة لسيارات الأجرة والميكروباص".

وواصلت: "سيتم تفعيل تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي بشكل أكبر، ووفقًا للأعداد الموجودة عندنا فإن هذا الأمر سيستغرق 3 سنوات وقد تنتهي قبل هذه الفترة".