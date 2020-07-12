عضو بمجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية

أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية ولم الشمل بين المكونات السياسية بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد، مع وفد المبادرة القومية لتقريب وجهات النظر بين كل القوى السياسية ووفد مبادرة دارفور للتعايش السلمي.

وقال محمد عيسي عليو رئيس "مركز إشراقات الغد للدراسات والتنمية"، إن مبادرتهم تهدف إلى توحيد الرؤي بين كافة القوى السياسية حتى تتمكن البلاد من عبور الفترة الانتقالية بهدوء واستقرار، موضحا أن المبادرة هدفها لم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية.

من جانبه، قال الأمين العام لمبادرة دارفور للتعايش السلمي تاج الدين صديق إن المبادرة الغرض منها الاتصال بكل الفعاليات المجتمعية لتعزيز النسيج الإجتماعي، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات ومعالجة كافة المشكلات ذات الجذور العميقة.

وأوضح أن المزارعين والرعاة وجهان لعملة واحدة، ولابد من تنظيم ورش ولقاءات جانبية مع الأفراد والمجموعات لإحياء قيم التضامن والتكافل وتوحيد الجهود الحكومية والشعبية من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وأمنها واستقرارها.