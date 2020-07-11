السودان: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء ٦٤ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 34 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ولايتين، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 179 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى10 آلاف و 250 حالة، بينها 650 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5 آلاف و341 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.