بالأرقام.. تعرف على مشروعات محافظة القاهرة في 6 سنوات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة على مدار 6 سنوات منذ عام 2014 وحتى اليوم أقامت 2272 مشروعا في كل المجالات بتكلفة إجمالية 279.3 مليار جنيه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1647 مشروعا بنسبة 100% بتكلفة 227.9 وجارى تنفيذ 631 مشروعا بتكلفة 51.4 مليار جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة فى بيان عقب كلمته أمام الرئيس السيسى فى افتتاح مشروع الأسمرات 3 وعدد من مشروعات الإسكان أنه يوجد في قطاع الصحة 138 مشروعا بتكلفة 1.47 جنيه وفي قطاع التعليم 232 مشروعا بتكلفة 2.3 مليار جنيه إلى جانب 37 مشروعا للإسكان وتطوير العشوائيات بتكلفة 17.6 مليار جنيه و377 مشروعا للطرق والنقل بتكلفة 32.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز لعدد 840 ألف عميل ضمن 175 مشروعا بتكلفة 5.5 مليار جنيه و35 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 3.3 مليار جنيه و28 مشروع كهرباء بتكلفة 16.9 مليار جنيه.