محافظ القاهرة : الأسمرات تتسع الآن لـ100 ألف ساكن

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن محافظة القاهرة شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 2272 مشروعا بتكلفة 280 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تسكين أكثر من 40 ألف أسرة ونقلها من العشوائيات إلى مشروعات الإسكان الجديدة وعلى رأسها الأسمرات.

وأضاف عبد العال لـ"الوطن" أنه تم تطوير 15 منطقة عشوائية بالإضافة إلى 34 منطقة جار تطويرها، فضلا عن إقامة 7 مشروعات إسكان بديل للعشوائيات ومنطقتي المدابغ ومثلث ماسبيرو تعد أكبر منطقتين عشوائيتين تم إزالتهما.

وأشار إلى أن الأسمرات مقامة على 188 فدان بتكلفة 3.6 مليار جنيه تتسع لاستيعاب 100 ألف نسمة عند اكتمال المرحلة الثالثة.