محافظ الأقصر يعتمد حركة تنقلات بين قيادات مدينة الزينية

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، القرار رقم 334 لسنة 2020 الصادر من العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، والخاص بحركة تنقلات وتعيين رؤساء القرى بالمركز.

واشتمل القرار على عدد من التغييرات في قيادات قرى مركز ومدينة الزينية، منها نقل كرم محمود ضاحي، رئيس قرية المدامود قبلي، ليصبح رئيسًا لقرية المدامود بحري، ونقل يوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحري ليصبح رئيسًا لقرية المدامود قبلي، وتعيين أشرف سعيد من شؤون العاملين بقرية الصعايدة رئيسًا لقرية الصعايدة.

وتضمن القرار تعيين مكي عمر سكرتير قرية العشي رئيسًا لقرية العشي، ونقل هدى الطواب شرقاوي من نائب مدير الشئون القانونية لتصبح رئيس لقرية الزينية بحري، ونقل أشرف سعد الدين رئيس قرية الصعايدة إلى العمل مديرًا لإدارة التخطيط والمتابعة بالمركز، ونقل مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحري إلى ديوان عام المركز.

من جانبه أكد العقيد أحمد الهوارى، أن حركة التنقلات لرؤساء القرى تستهدف خلق دماء جديدة للعمل على تطوير وتنمية القرى، وفقًا لخطة الدولة التنموية.