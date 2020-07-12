مسئول إقليمي: كورونا فرصة تاريخية لتعزيز الأمن المائي والغذائي العربي

قال الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" إن العالم يواجه سلسلة طويلة من التحديات التي تتجاوز بآثارها ومخاطرها الحدود الجغرافية والسياسة للدول، وإن هذه التحديات صارت تمثل في هذا المعنى قضايا عالمية وتفرض على الجميع اهتماما وتعاونا مشتركين سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات والدول، وتقع في مقدمتها جائحة كورونا التي تعد أم التحديات على المستويات الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وأكد في كلمته بمؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا أن الأزمة تشكل فرصة تاريخية للعمل المشترك في قراءة وتحليل الآثار والنتائج التي أفرزتها باتجاه تعزيز الأمن الغذائي والمائي العربي وإعادة الاعتبار للمنتج الزراعي والغذائي والصحي المحلي مهما كلف ذلك من ثمن، والنظر في تحديد السياسات والإجراءات الواجب تنفيذها بالاستفادة من التجارب العربية الناجحة في العديد من الزراعات والاستفادة منها في زراعات جديدة واستغلال الأراضي الزراعية بشكل جيد.

وأشار إلى أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" يعد أحد أهم منظمات العمل العربي المشترك، الذي يسعى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي العربي، مؤكدا أن مصر "أم العرب" ومنذ عام 1996 تبنت شعار الأمن المائي العربي كمكون أساسي من مكونات الأمن القومي العربي نظرا للتلازم بين تحقيق الأمن المائي القومي والأمن المائي القطري.