خبير اقتصادي: "الإصلاح" كان حجر الأساس في مواجهة كورونا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ عام 2016 هو حجر الأساس الذي تعتمد عليه في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا التي اجتاحت العالم كله.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "Dmc"، أن الجائحة تسببت في حدوث خسائر اقتصادية كبيرة لمصر، نتيجة انقطاع السياحة وانخفاض إيرادات قطاع الطيران وتأثر قطاع الصناعة سلبًا بنسبة 30%.

وتابع أن رغم كل هذا فإن مصر كان لديها الإصلاح الاقتصادي الذي استندت إليه واستطاعت من خلاله توفير مبالغ كمبادرة قام بها الرئيس السيسي منذ أكثر من شهرين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وجرى دعم قطاع الصناعة وتأجيل الضرائب العقارية والإقرارات الضريبية 3 شهور لقطاعات السياحة والصناعة والطيران والمقاولات بواقع أكثر من 10 قطاعات.