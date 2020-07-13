حظك اليوم الاثنين 13-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف توقعات الأبراج وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

يمنحك الوضع الفلكي القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وما زال الفلك يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك بلاغة وبراعة وقد يجعلك قادرا على تحقيق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدفع الأحباب والأصدقاء لدعمك أو مشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، فقط تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادى في الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

يجمعك بمن تحب سفر أو لقاء مميز وإذا كنت خاليا قد تلتقي بحبيب يخفق له قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تشارك من حولك في احتفال ما.. وقد تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تستمع لمقترحات المخلصين ولا تستخف بها وادرسها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدث مع شريك حياتك لتقرب المسافات بينكما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك إصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه وتبدو أكثر نشاطا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على التطور وقد تغير عاداتك تدريجيا وتبدو أكثر مرونة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

لوضع الفلكي داعم وتتحرك بحماس واليوم هو وقت الخروج والانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع داعم واليوم هناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ما زال القمر معاكسا وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمنحك يقظة وسرعة بديهة.. فلا تتردد اليوم في الإعلان عن أفكارك ومطالبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يعدك القمر بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتحديد وتنظيم كل ما يتعلق بالمال والأعمال وتقوم بتنمية أعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك طاقة عاطفية وتدفعك لمناقشة قضايا فكرية وتستطيع أن تعرض رأيك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.