إعلاميون وفنانون يتضامون مع نيشان بعد إحالته للمحاكمة بسبب أردوغان

تضامن عدد كبير من نجوم الفن والإعلام اللبناني مع الإعلامي نيشان بعد إحالته للمحاكم بعد اتهامه بـ"الإساءة لدولة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان"، بعد أن وصفه بالخبيث على الهواء.

الإعلامية اللبنانية مي شدياق، وجهت كلامها لنيشان وكتبت عبر صفحتها على "تويتر": "من المعيب الادعاء على نيشان.. كل ضغوط العالم لن تغيّر قناعاته المستندة لوقائع تاريخية.. السجن ليس للزميل نيشان".

أما الإعلامي السعودي علي العلياني على "تويتر": "إن صح هذا الخبر فهذا أمر محزن ومهين وانتهاك لسيادة لبنان وحرية الإعلام.. الصديق العزيز نيشان قال الحقيقة.. فعلاً أردوغان عثماني خبيث وأنا متضامن مع نيشان".

كانت كارول سماحة قد دعمت قائلة: "مع احترامنا للنيابة العامة...الادعاء على نيشان مستفز ومعيب!".

بدأت الأزمة بهجوم نيشان في برنامجه "أنا هيك" عبر قناة الجديد اللبنانية، على الرئيس التركي رجب أردوغان والدولة التركية، ووصف أردوغان بأنه عثماني خبيث.

حاول بعض اللبنانيين الدفاع عن تركيا، خلال الحلقة، وهاجموه لكونه ينتمي للطائفة الأرمينية، ولكنه رد بقوة وهاجم بضراوة أردوغان، فاضحا سياسته وهدفه في إعادة المجازر التي كانت فعلتها الدولة العثمانية وتركيا في حق الأرمن.

وتسبب الأمر في أزمة دبلوماسية بين تركيا ولبنان، وطلبت السفارة التركية في بيروت ردا من الدولة اللبنانية على ما فعله نيشان، ونظم عدد من أنصار الرئيس التركي، مظاهرة أمام مقر قناة الجديد اللبنانية.