عماد الدين حسين: وقف تراخيص البناء يقضي على جزء هام من مشاكل مصر

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الدولة المصرية عملت على أكثر من محور بالتوازي، من خلال عملية منظمة في كل المجالات، حيث شعر الناس بالنجاحات بشكل أفضل.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ عدة قرارات مهمة في الأشهر الأخيرة منها وقف تراخيص البناء، موضحًا أن هذا الأمر إذا قُدر له ونجح فإنه سيتم القضاء جزء هام جدًا من المشاكل في مصر.

وتابع الكاتب الصحفي، أن منع هذه المخالفات، يؤدي إلى ترسيخ ثقافة عدم إلقاء القمامة والبعد عن السلوكيات السلبية، مشددًا على أهمية ردع المخالفين ومنع إصدار التراخيص.