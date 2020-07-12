استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية في عاشر أيام مفاوضات سد النهضة

كشفت وزارة الموارد المائية والري، آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تواصلت لليوم العاشر على التوالي، برعاية الاتحاد الإفريقي، بحضور الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين.

واستهل الوزراء الاجتماع باستعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي عُقدت يوم الجمعة 10 يوليو، والتي قامت مصر فيها بطرح بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية، كما طرح الجانب السوداني والإثيوبي خلال الاجتماع اليوم بعض الصياغات البديلة للأجزاء محل الخلاف في الجزء الفني والقانوني، إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على استكمال أعمال اللجان الفنية والقانونية غداً، ويعقد الاجتماع الوزاري على أن يتم في نهايته رفع التقرير النهائي لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.