السجن 3 أعوام لعامل أحدث عاهة مستديمة لآخر بكفر الشيخ  

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عاملًا هاربًا، بالحبس 3 سنوات، لاعتدائه بالضرب على شخص محدثًا إصابته بعاهة مستديمة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدنى 10 آلاف وواحد جنيه.

وصدر الحكم غيابيًا في أحداث القضية رقم 14762 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم3333 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم الهارب" حمادة. ب.ح"، مقيم بدائرة كفر الشيخ، لأنه في 20 أكتوبر 2019 تعدى بالضرب على المجني عليه "السيد.ا.ا"، عامل سيراميك، وأحدث به جرحًا، ما أدى لعاهة مستديمة عبارة عن فقد عظمة من عظام الجمجمة، وقُدرت نسبة العجز بحوالي 10%.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا للاعتداء على الأشخاص، وهي عبارة عن قطعة "حجارة سيراميك"، بدون مسوغ من الضرورة، ما أدى لإصابة المجني عليه.