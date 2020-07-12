عماد الدين حسين: "وقف تراخيص البناء" سيؤدي إلى الإصلاح الكامل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن العشوائيات لا تنحسر خطورتها على الأبنية المخالفة فقط، لكنها تنتج مواطنين عشوائيين وهو ما يترتب عليه قرارات عشوائية.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بالقرب من جامعة القاهرة، وتحديدًا في منطقة فيصل كان الجميع يبنون بمزاجهم، فكان أصحاب المباني يبنون مبانيهم بشكل مخالف ينتج عنها جرائم وثقافة مختلفة".

وتابع أن العشوائيات ليست مجرد أبنية، لكنها سلوك عام يؤدي إلى أمراض نفسية واجتماعية كبيرة جدًا، موضحًا أن المباني المنتظمة تمنح الفرصة للمواطنين لممارسة الرياضة مثل كرة القدم وممارسة السباحة، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذه المنظومة.

وأشاد "حسين"، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف تراخيص البناء، قائلًا إنه يضرب "مافيا كبيرة جدًا"، وسيؤدي إلى الإصلاح الكامل، وسيتضرر منه "لوبي المحليات".