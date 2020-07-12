بعد يومين من تلقي طلبات الترشح.. خريطة مرشحي الأحزاب بانتخابات الشيوخ

بالتزامن مع استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها في أغسطس المقبل، تسابق الأحزاب الزمن للاستقرار نهائيًا على مرشحيها المقرر الدفع بهم في السباق الانتخابي سواء على القائمة الوطنية الموحدة، أو المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، منذ أمس السبت، وتستمر في تلقي الطلبات حتى 18 يوليو الجاري في 27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.

أكدت مصادر بحزب الوفد، أن الحزب استقر على الدفع بـ6 مرشحين داخل القائمة الوطنية الموحدة التي يرعاها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات الشيوخ، لافتة إلى أن الحزب يجرى حالياً مفاوضات مع الأحزاب الأخرى من أجل زيادة عدد مرشحيه إلى 10 مرشحين داخل القائمة.

وكشفت المصادر لـ"الوطن"، أسماء المرشحين الذين استقر عليهم الحزب على رأسهم ياسر الهضيبى، نائب رئيس الوفد، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب، وطارق التهامي، عضو الهيئة العليا للحزب، وطارق عبد العزيز، وسعيد ضيف الله.

وعقَّب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن أعداد مرشحي الحزب النهائية في انتخابات الشيوخ لم تحدد بشكل نهائي حتى الآن، لكننا سندفع بمرشحين من ذو الكفاءة والخبرة نظرًا لطبيعة هذا المجلس الخاصة، وسيكون هذا في القائمة الموحدة وكذلك على المقاعد الفردية ونستهدف الحصول منها ما بين 20 إلى 25 مقعدا.

وفي ذات السياق، استقر حزب الشعب الجمهوري على الدفع بـ10 مرشحين داخل القائمة الوطنية الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، مقسمين بين 5 مرشحين في قطاع الصعيد، و5 مرشحين في قطاع القاهرة والدلتا.

ففي قطاع الصعيد يدفع الحزب برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، ممثلا لمحافظة بني سويف، وحسانين أحمد توفيق ممثلاً لمحافظة المنيا، ومحمد فهمي ممثلاً لمحافظة أسيوط، وأحمد الأحمر ممثلاً لمحافظة قنا، ومحمد عمارة، ممثلاً لمحافظة الجيزة.

ويدفع الحزب في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بريهام مجدي عفيفي، وسامية انسي حبيب، وإيهاب وهبة لبيب، وباهر محمد أمين غازي في غرب الدلتا، وفيبي فوزي جرجس في شرق الدلتا.

وقرر الحزب الدفع بـ7 مرشحين على المقاعد الفردية في عدة محافظات على رأسهم فؤاد سعد القاضي في دائرة مصر الجديدة، وأسامة فيهم في دائرة قويسنا بالمنوفية، وأحمد الشعراوي في الغربية، ومحمد الرشيدي في دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، وعبد الراضي علوان في قوص بمحافظة قنا، ومحمد سعيد حسب في الغردقة، وأبو سريع عفيفي في دائرة بنها بمحافظة القليوبية.

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوا بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ومن جانبه، أكد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أنه يجب أن تضمن القائمة الانتخابية الموحدة في انتخابات مجلس الشيوخ على مرشحين من جميع القوى السياسية الوطنية، مؤكداً أنه تحديد حصة الحزب في هذه القائمة بـ3 مقاعد سندفع عليهم بأمينة النقاش، نائب رئيس الحزب، وعمرو عزت، رئيس اتحاد شباب الحزب، وأحمد شعبان.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن الحزب حين ينتهى من تلقى طلبات الراغبين في الترشح في هذه الانتخابات غداً الإثنين من مختلف أماناته في المحافظات، وستعكف لجنة الانتخابات بالحزب على فرزها وانتقاء العناصر التي ينطبق عليها الشروط التي أقرها القانون والمعايير التي حددها الحزب والدفع بها على المقاعد الفردية في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتابع أن الحزب سيدفع ما بين 50 إلى 55 مرشحاً من كوادر وقيادات الحزب وشخصيات ذو ثقل وكفاءة من أصدقاء الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ، وسننسق مع جميع الأحزاب الأخرى في مختلف الدوائر الانتخابية بهدف إعلاء المصلحة الوطنية وإفراز مجلس شيوخ يليق بدولة 30 يونيو ويستطيع أداء دوره على أكمل وجه.