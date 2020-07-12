انخفاض طفيف في أسعار الذهب نهاية اليوم.. وعيار 21 يسجل 798

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية اليوم الأحد الموافق 12 يوليو، بعد فترة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، ليسجل عيار 21 مبلغ 798 جنيهًا، مقابل 799 جنيهًا في معاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 910 و912 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 796 و798جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 682 و 684 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية اليوم، إلى 6 آلاف و384 جنيه.