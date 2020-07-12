سويلم: لا يوجد أي دور تفاعلي للمراقبين في المفاوضات الحالية لسد النهضة

قال الدكتور هاني سويلم المدير الأكاديمي بقسم هندسة المياه في جامعة آخن الألمانية، إن فريق التفاوض المياه المصري في سد النهضة، يعمل على الوصول إلى حل سلمي في هذه القضية.

وأضاف سويلم، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة" من خلال "سكايب": "مفيش أي تقدم بيحصل في المفاوضات، والصورة مش واضحة بالنسبة لدور المراقبين، حيث يستفسرون من المفاوضين ويحضرون الاجتماعات، ولا يوجد أي دور تفاعلي لهم مثل طرح البدائل".

وتابع، أن مصر تهدف إلى تأمين حقوق المصريين المائية أثناء فترات الجفاف، بينما هدف إثيوبيا من المفاوضات هو توليد الكهرباء، بينما السودان تهدف إلى أمان السد خلال فترة التشغيل خوفًا من أي انهيارات، موضحًا أن هناك أهدافا أخرى غير معلنة، مثل فرض إثيوبيا السيطرة على النيل الأزرق.

وأشار إلى أن مصر طرحت بديلين، منها تمكين إثيوبيا من الملء في 5 مراحل مع الحفاظ على حقوق مصر المائية في حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، أما البديل الآخر فهو ربط منسوبي سد النهضة والسد العالي.

وأردف، أن خطوات مصر الدبلوماسية في هذا الملف مدروسة ومحسوبة: "لا نستطيع أن نحمل فريق التفاوض المصري، مسؤولية ما حدث في تاريخ وسنوات علاقات دول حوض النيل، وهذا الملف تم التعامل معه بحكمة".

وشدد، على أن مصر تحترم القواعد والقوانين والمسار الفني والقانوني، مؤكدًا أن ما يربطنا بإثيوبيا هو إعلان المفاوض، وأنه لولا وجود هذا الإعلان لكان من الصعب التفاوض: "مصر اختارت الحل السلمي، حيث تهتم بتنمية الشعب الإثيوبي والشعب السوداني، لكن دون الإضرار بحصة مصر المائية، وحصة الفرد الإثيوبي من المياه أضعاف حصة الفرد المصري".