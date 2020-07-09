متحدث الري: أمان سد النهضة أحد أهم محاور النقاش في المفاوضات الأخيرة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المفاوضات التي أجريت على خلفية "سد النهضة" خلال الـ7 أيام الماضية، ولم يتحقق فيهم توافق قانوني وفني في الاجتماع السابع.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن من المنتظر أن تنتهي المباحثات بشكل رسمي يوم 13 من الشهر الجاري، وبذل الوفد المصري مجهودات كبيرة في المفاضات، حيث تم التباحث خلال 45 ساعة على مدار تلك الأيام، موضحا أنه وفي حال تمسكت إثيوبيا بما تقوم به فسيكون من الصعب الوصول إلى حل في ذلك الإطار، ويتم إطلاع المراقبين من الاتحاد الأفريقي أو الأوروبي عن ما حدث في إطار تلك المفاوضات.

وأكد أن آخر تقرير سيقدم للاتحاد الأفريقي في يوم 13 يوليو الجاري ونأمل بحل النقاط الخلافية القانونية والفنية خلال اليومين المقبلين، وحتى اللحظة لم نصل لتوافق خصوصا في النقاط الفنية وهي العمود الفقري للنقاط الخلافية، مشيرا إلى أن هناك لقاءات ثنائية مع المراقبين لعرض كافة السيناريوهات حول سد النهضة.

وتابع: "هناك جوانب فنية تشغل الجانب السوداني، وإثيوبيا رفضت تضمين بعض النقاط القانونية مثل آلية فض المنازعات، وهو شيء متعارف عليه دوليا، كما تمسكت بالتشغيل من جانب واحد دون اللجوء لدول المصب، والسودان حريص على الوصول لاتفاق حل النقاط الخلافية".

وواصل: "أمان سد النهضة أحد أهم محاور النقاش في المفاوضات الأخيرة، وكميات المياه أمام سد النهضة تسربت من الأنفاق نتيجة الإنشاءات، وحتى الآن لا نستطيع الجزم بوجود ملء للسد حاليا، وتخزين المياه بشكل منفرد يخالف الأعراف الدولية".