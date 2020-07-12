اتحاد الصناعات يخاطب أعضائه للمشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك

بدأت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات في دعوة المصانع الأعضاء لديها للمشاركة في مبادرة رئاسة الجمهورية بشأن تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي.

وقال خطاب موجه من غرفة الصناعات الهندسية للشركات الأعضاء، إن الهدف من المبادرة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة، وبحسب الخطاب فإنه سوف يتم توفير وزخما تستفيد منهما الشركات وحركة التجارة، حيث ستقوم المبادة على عدة عناصر أهمها تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق.

وبحسب خطاب الغرفة، فإن المبادرة ستشمل تقديم دعما ماليا من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزءا من فاتورة الشراء لضمان تحريك الأسواق، بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتتضمن المبادرة أيضا تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق.

وقالت الغرفة إنه سيتم إطلاق المبادرة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، وطالبت الأعضاء الراغبين في الاشتراك بالمبادرة بسرعة التسجيل.

في الوقت الذي أرسلت غرفة الصناعات الكيماوية خطابا مماثلا، وأكدت أن دور الشركات في تلك المبادرة سيتمثل في تقديم تخفضيات على المنتجات المباعة.