أميتاب باتشان يشكر جمهوره على دعمه له بعد إصابته بـ كورونا

أعرب النجم العالمي البوليوودي أميتاب باتشان عبر حسابه على تويتر، عن سعادته لدعوات جمهوره له هو وأسرته من جميع أنحاء العالم وتمنياتهم بالشفاء من فيروس كورونا.

وكتب أميتاب "لكل من عبروا لي عن قلقهم وأرسلوا صلواتهم بعد إصابتي وإصابة أبهيشيك وايشواريا.. أرسل لكم خالص امتناني وحبي، شكرًا لكم".

وأعلن الفنان البوليودي أميتاب بانشان، أمس عبر حسابه بفيس بوك، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أميتاب قائلا: "هذا المساء ذهبت المستشفى، وأجريت مسحة ظهرت النتيجة إيجابية، لقد أصبت بكورونا، وعائلتي أجرت مسحات، وفي انتظار النتيجة، وعلى من خالطني من أهل أو أصدقاء آخر 10 أيام، إجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابته".

أميتاب باتشان كان أكثر فنان حريص على البقاء في المنزل من وقت انتشار كورونا، وكان يفضل التباعد عن التجمعات، وقد طبع ختم على يده، ونشره عبر حسابه مكتوب فيه: "ابقى سالما، كن حذرا وأعزل نفسك، لو تشككت فى الأعراض".

وقد أعلن الفنان أبهيشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد دقائق من إعلان والده الإصابة.

كما أثبتت نتيجة التحليل الثاني للممثلة الهندية "إيشواريا راي" إيجابيتها لفيروس كورونا هي وبنتها بعد أن أصيب زوجها "أبيشيك" ووالده النجم الهندي أميتاب باتشان.